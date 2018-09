Um Donneschdeg goufen op der WM am Cyclissem zu Innsbruck d'Stroossecoursse bei de Junioren an de Juniorinne gefuer.

© Emile Gutenkauf

Bei de Juniore gouf et genee wéi am Zäitfueren eng Victoire fir de Remco Evenepoel. De Belsch hat no 131,8 Kilometer e Virsprong vun 1 Minutt a 25 Sekonnen op de Marius Mayrhofer aus Däitschland. Bronz war fir den Italiener Alessandro Fancellu. De Gilles Kirsch gëtt um Enn de 60. op 18 Minutten a 54 Sekonnen. Den Arthur Kluckers ass d'Course net op en Enn gefuer.Bei de Juniorinne war mam Nina Berton eng Lëtzebuergerin um Depart. Um Enn ass fir déi jonk Lëtzebuergerin déi 90. Plaz erausgesprongen, dat mat engem Réckstand vun 17 Minutten a 50 Sekonnen op déi nei Weltmeeschterin Laura Stigger aus Éisträich.No den 70,8 Kilometer hu sech am Sprint aus engem Grupp vu 4 Fraen d'Marie le Net aus Frankräich an d'Simone Boilard aus Kanada d'Sëlwer- respektiv d'Bronzmedail geséchert.