Dat huet de President vum Weltverband David Lappartient e Mëttwoch bekannt ginn. Hei triede fir all Natioun dräi Hären an dräi Dammen un.Dës Kompetitioun ersetzt d'Ekippenzäitfueren, dat bei der WM 2018 zu Innsbruck fir déi leschte Kéier gefuer ginn ass. Hei gouf et jo Gold fir de Bob Jungels a Quick-Step a Sëlwer fir d'Christine Majerus a Boels-Dolmans.D'Hären an d'Frae mussen hei ee Parcours vu 14 Kilometer zeréckleeën, fir d'éischt starten d'Hären an esoubal deen zweete Mann iwwer d'Zillinn gefuer ass, duerfen d'Damme fortfueren. Deen Ament, wou déi zweet Damm iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer ass, gëtt d'Zäit vun der entspriechender Natioun geholl.Déi nei Kompetitioun soll d'Gläichheet vun de Geschlechter ënnersträichen an d'Weltmeeschterschafte méi attraktiv maachen.