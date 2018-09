X

De Schwäizer konnt sech an der leschter Descente vu sengen zwee Begleeder Bjorg Lambrecht aus der Belsch an dem Jaakko Hanninen ofsetzen an hat herno op der Arrivée 15 Sekonnen Avance op déi geschloe Coureuren. De Lambrecht konnt sech am Sprint géint den Hanninen duerchsetzen a Sëlwer gewannen.Aus Lëtzebuerger Siicht ass d'Course net ideal verlaf. An der nervöser Phas vun der Course huet hinnen déi néideg Energie gefeelt. Um Enn gëtt de Kevin Geniets de beschte Lëtzebuerger, dat op der 67. Plaz mat engem Retard vun 11 Minutten an 52 Sekonnen. De Pit Leyder kënnt mat engem Retard vun 19 Minutten a 25 Sekonnen op déi 71. Plaz. De Michel Ries kënnt an der nämmlechter Zäit op déi 77. Plaz an de Luc Wirtgen gëtt den 82. op 21 Minutten a 36 Sekonnen.

Presentatioun vun der Course

E Freideg stoung fir déi weltbescht U23-Cyclisten d'Stroossecourse iwwer 179 Kilometer vu Kufstein op Innsbruck um Programm. Et war ee Parcours, dee virun allem de Biergfuerer entgéint komme sollt. 172 Coureuren aus 52 Natioune hunn ëm de Weltmeeschtertitel gekämpft. No 85 Kilometer hunn d'Coureuren eng éischte Kéier Zillinn passéiert an duerno stounge 4 Ronnen à 23,7 Kilometer um Programm, wou déi jonk Cyclisten allkéiers ee Bierg vu 7,9 Kilometer ze bewältegen haten.

Resumé vun der Course

An enger Descente konnte sech 7 Coureuren ofsetzen an domat ass och déi entscheedend Phas vun der Course ugaangen, well mam Powless aus den USA, dem Honore aus Dänemark an dem Padun aus der Ukrain hate sech direkt 4 Schwäizer ofgesat. Den Hirschi, de Müller, de Mader an de Rüegg hate sech mat dovu gemaach an dat war natierlech eng geféierlech Situatioun.Iwwerdeems de Peloton alles ginn huet, fir nees erunzekommen, hu vill Coureure misse lassloossen, ënnert anerem och ee vun de grousse Favoritten, den Ivan Sosa aus Kolumbien. Och déi véier Lëtzebuerger Kevin Geniets, Michel Ries, Pit Leyder a Luc Wirtgen konnten hei net méi mat deene beschte mathalen.Un der Spëtzt hunn d'Schwäizer den Tempo gemaach, bis de Padun eng Attack lancéiert huet. Hei konnt nämlech nëmmen nach de Müller matgoen an esou war et elo een Duo vir un der Spëtzt.Dunn huet déi belsch Nationalekipp sech un d'Spëtzt vum Peloton gesat an huet uerdentlech an d'Pedalle gedréckt, fir hire Kapitän Bjorg Lambrecht no vir ze bréngen. An dat mat Erfolleg, well si konnten d'Spëtzt anhuelen an nëmme kuerz Zäit drop huet dunn de Lambrecht attackéiert a mat him konnten nëmmen nach zwee Coureure matgoen an zwar den Hirschi an den Hanninen, deen als eenzege Finn e Freideg um Depart war.Dës dräi sinn och beim leschte Passage zesummen iwwert de Sommet gefuer. An der Descente erof Richtung Arrivée koum dunn d'Attack vum Hirschi, deen an de Kéiere volle Risiko gaangen ass.Dëst sollt sech allerdéngs lounen, well de Lambrecht an den Hanninen ware sech hannen net eens an esou sollt de Schwäizer sech op der Ligne d'Arrivée feiere loossen. Hien hat um Enn 15 Sekonnen Avance op seng Verfolger. Gold goung also un d'Schwäiz, Sëlwer un de Lambrecht a Bronz un den Hanninen.