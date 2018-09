X

No 2016 gouf et um Samschdeg déi 2. Victoire fir d'Hollännerinbei der Cyclissem-WM bei der Stroossecourse. Si huet hirer Konkurrenz um Parcours ronderëm Innsbruck keng Chance gelooss. Hire Virsprong louch um Enn bei 3 Minutten a 42 Sekonne virun der 2. placéierteraus Australien. Dat 3. gëtt d'aus Italien mat engem Réckstand vu 5 Minutten a 26 Sekonnen.Aus Lëtzebuerger Siicht waren d'an d'um Depart. Vun hinne läit nach kee Resultat vir.D'hat nom Ekippenzäitfueren erkläert, net un den Depart vun der Stroossecourse ze goen. No enger laanger Saison waren d'Akkue bei der Lëtzebuerger Championne eidel.

Kuerz no 12 ass de Startschoss vun der Dammecourse gefall. No gutt 20 Kilometer hu sech zwou Dammen aus dem Peloton ofgesat. D'Aurela Nero aus Polen an d'Anna Sanchez aus Kolumbien hu sech un d'Spëtzt gesat an haten tëschenduerch e Virsprong vu knapp 2 Minutten.Virum éischte Bierg vum Dag gouf et du ee Schockmoment fir d'Hollännerinnen. D'Annemiek van Vleuten war gefall, ma konnt duerno weider fueren an ass nees an de Peloton bäikomm.Aus dem Peloton gouf et ëmmer nees Attacken eraus. An et hu sech Cyclistinnen op d'Verfolgung vum Duo un der Spëtzt gemaach. Ënnert anerem d'Lotta Lepisto an d'Emma Jorgensen. 90 Kilometer virun der Arrivée huet un der Spëtzt d'Anna Sanchez d'Aurelo Nero stoe gelooss an huet et eleng probéiert.D'Kolumbianerin war awer net laang eleng un der Spëtzt, well d'Lotta Lepisto bei d'Sanchez opgeschloss huet. 77 Kilometer virun der Arrivée hate si e Virsprong vun 10 Sekonnen op de Peloton, an deem war elo den Tempo héich a virun allem d'Hollännerinnen hunn d'Course schwéier gemaach.Beim éischte Passage op der Ligne d'Arrivée zu Innsbruck gouf et eng Echappée vu 4 Dammen. Mat dobäi waren hei d'Hollännerin Ellen van Dijk, d'Italienerin Tatiana Guderzo, d'Dänin Cecilie Ludwig an d'Finnin Lotta Lepisto. Si haten 72 Kilometer virun der Arrivée 23 Sekonnen Avance op de Peloton.Beim éischte Passage vun der 7,9 Kilometer laange Montée gouf de Spëtzegrupp nees agefaangen. Am Peloton waren elo awer och schonn net méi ganz vill Damme vertrueden. E Grupp vu gutt 20 Cyclistinne sinn 62 Kilometer virun der Arrivée nach ëm d'Schlussvictoire gefuer.Kuerz virun den zwee leschten Tier duerch Innsbruck hat sech d'Coryn Rivera duerch d'Bascht gemaach an een tëschenzäitleche Virsprong vu 35 Sekonnen. Op der Zillinn - virun den zwee leschten Tier - hat d'US-Amerikanerin dunn nach just 12 Sekonne virun engem gréisser Grupp.An déi 12 Sekonne Virsprong sollten och net duergoen, fir an där Phas vun der Course de Grupp vun de Leaderinne geféierlech ze ginn. 45 km virun der Ligne d'Arrivée gouf et ee Regruppement vun dem Leader-Grupp, dat ronn 1 Minutt a 5 Sekonne virum Peloton.Bei der Montée erop bei d'Bobbunn vun Igls hat d'Ellen Van Dijk aus Holland Schwieregkeeten, fir mam Spëtzegrupp matzefueren. Iwwerdeems gouf et eng Attack vum Anna van der Breggen. Kee vun de Coureusë konnt nofueren an si hunn all missen op d'Zänn bäissen, fir den Tempo bäizebehalen. An där Phas vun der Course war och d'Coryn Rivera vun de Spëtzeleit ofgehaange ginn. De Spëtzegrupp hat sech zu deem Ament aus dem van der Breggen a Spratt zesummegesat.Ronn 38 km waren nach ze fueren an d'Anna van der Breggen huet eng weider sec Attack gewot an d'Australierin Amanda Spratt definitiv stoe gelooss. Um Enn ass d'Hollännerin mat engem Virsprong vun 30 Sekonnen iwwer d'Kopp gefuer an et huet no enger Virentscheedung ausgesinn.D'Anna van der Breggen konnt 30 km virum Schluss esouguer nach eng Schëpp dropleeën a soumat ënner Beweis stellen, wéi staark et dës Saison gefuer ass. D'Avance op d'Spratt ass weider geklommen an et huet zu dësem Ament gutt fir déo 28-järeg Hollännerin ausgesinn.Beim leschten Tour hat d'Van der Breggen 1 Minutt an 23 Sekonne Virsprong op d'Amanda Spratt. 3 Minutten a 6 Sekonnen no der Hollännerin war dunn den éischte méi grousse Grupp iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer, fir de leschten Tour unzegoen.De reeboufaarwegen Trikot, deen d'Chantal Blaak 2017 nach zu Bergen gewonnen hat, war 18,5 km virun Enn dem Anna van der Breggen bal net méi ze huelen. Vun deem Ament un hat et fir d'Hollännerin just nach geheescht, kee Feeler méi ze maachen an d'Victoire sécher erof op Innsbruck ze kréien. Iwwerdeems war och well d'Sëlwermedail esou gutt wéi verginn, well d'Amanda Spratt iwwer 2 Minutte virun der 6er-Grupp vun de Verfolgerinne gefuer war.Hannendrun war dunn de 6er-Grupp 15 km virun der Ligne d'Arrivée ausernee gefuer. Dat nodeems d'Italienerin Tatiana Guderzo ferm acceleréiert hat. 7,5 km virum Schluss huet d'Medailen-Verdeelung esou ausgesinn: 1. Anna van der Breggen (HOL), 2. Amanda Spratt (AUS) an 3. Tatiana Guderzo (ITA).D'Stad Innsbruck war deemno bereet d'Anna van der Breggen als déi nei Weltmeeschterin op der Strooss ze begréissen. Hire Chrono fir déi 155,6 km louch um Enn bei 4 Stonnen 11 Minutten a 4 Sekonnen.

Resultat vun der Course

Dat virleefegt Klassement:

1 van der BREGGEN Anna 04:11:04

2 SPRATT Amanda 03:42

3 GUDERZO Tatiana 05:26

4 FAHLIN Emilia 06:13

5 JASINSKA Malgorzata 06:13

6 CANUEL Karol-Ann 06:17

7 van VLEUTEN Annemiek 07:05

8 PIETERS Amy 07:05

9 BRAND Lucinda 07:17

10 WINDER Ruth 07:17

11 LELEIVYTE Rasa 07:17



