Virschau op déi nei Cyclocross-Saison (29.09.2018) Net manner wéi 16 mol kréien d'Cyclocross-Spezialisten dëse Wanter d'Méiglechkeet, hei am Grand-Duché un den Depart ze goen.

Nieft dem Skoda Cross Cup stinn awer nach eng weider 6 Courssen dëse Wanter um Programm. Hei wäerten dann Nissen, Bausch a Co. d'Méiglechkeet hunn sech virum Lëtzebuerger Public ze weisen a Punkte fir d'Landesmeeschterschaft ze sammelen.D'Revelatioun am Espoire-Beräich an de leschte Jore war sécherlech de Felix Schreiber. Ma nieft dem Fuerer aus der Ekipp Tooltime Préizerdaul hu sech awer och weider jonk gutt Cyclisten op déi nei Saison virbereet a vläicht si ass déi eng oder aner Iwwerraschung méiglech.Um internationale Plang leien déi lëtzebuerger Hoffnunge bei den Dammen, grad wéi déi lescht Jore beim Christine Majerus. D'Lëtzebuergerin war jo ugangs dës Jores zu Valkenburg bei der WM knapps laanscht de Podium gefuer an huet sech fir dës Saison d'WM an Dänemark scho sécherlech am Kalenner ugestrach.

Den Iwwerbléck vum Skoda Cross Cup

30.09. Brouch28.10. Contern11.11. Dummeldeng25.11. Zéisseng02.12. Mamer09.12. Préizerdaul16.12. Ettelbréck23.12. Munneref06.01. Alzeng20.01. Leideleng