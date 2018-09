© AFP

E Sonndeg stounge fir d'Hären op der WM am Cyclissem zu Innsbruck 258 ganz schwéier Kilometer um Programm. Duerch de schwéiere Circuit goufe vill Coureure fréi ofgehaangen. De Bob Jungels huet als leschte Lëtzebuerger eng 45 Kilometer am Peloton misse lassloossen.D'Virentscheedung ëm d'Victoire ass an der leschter Montée eng 10 Kilometer virun der Arrivée gefall. Hei gouf et deels eng Steigung vun 28 Prozent. De Romain Bardet aus Frankräich, den Alejandro Valverde aus Spuenien an de Michael Woods aus Kanada konnte sech hei aus dem Peloton, an deem nach eng 40 Coureure waren, ofsetzen. An der Descente ass den Tom Dumoulin aus Holland bei den Trio un der Spëtzt nach bäigefuer.Déi véier Coureuren hunn dunn d'Victoire am Sprint ënnert sech ausgemaach. De Valverde war hei de Séiersten an huet sech de Weltmeeschtertitel geséchert. Sëlwer war fir de Romain Bardet a Bronz fir de Michael Woods.Fir den 38 Joer ale Valverde ass et den éischte Weltmeeschtertitel bei der Elite.

Profil vun der Course

Resumé vun der Course

Still 11 riders in front with 17min on the peloton ↔️ #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/8bayomB5Ys — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

120km to go 🏁

11 riders ↔️ 14min ↔️ Peloton

The gap is slightly going down now#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/Jql3H8YTgv — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

France 🇫🇷 Italy 🇮🇹 and Belgium 🇧🇪 are now setting-up the tempo in front of the peloton! #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/ZqPEOJUdn5 — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

The leading duo is loosing ground... Less than 5secs gap with a group of riders including a bunch of favorites #InnsbrcukTirol2018 pic.twitter.com/A9G8GInA4U — UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018

Kuerz nom Depart hat sech eng Echappée vun 11 Leit un der Spëtzt vun der Course forméiert. Nieft dem Lëtzebuerger Laurent Didier waren nach de Robert Britton (Kanada), den Tobias Ludvigsson (Schweden), de Kasper Asgreen (Dänemark), de Ryan Mullen (Irland), den Daniil Fominykh (Kasachstan), de Vegard Stake Laengen (Norwegen), de Ryan Mullen (Irland), de Karel Hnik (Tschechien), de Jacques Janse Van Rensburg (Südafrika), an den Ilia Koshevoy (Wäissrussland) mat dobäi.De Peloton huet d'Echappée fuere gelooss an esou ass d'Avance vun den 11 Mann un der Spëtzt séier an d'Luucht gaangen. Tëschenduerch loung se bei 17 Minutten.120 Kilometer virun der Arrivée huet de Laurent Didier an der Echappée nach e bësse Véierungsaarbecht gemaach, kuerz drop huet de Lëtzebuerger awer misse lassloossen a gouf ofgehaangen.No an no ass d'Echappée méi kleng ginn an am Peloton ass den Tempo ugezu ginn, sou datt d'Avance vum Grupp un der Spëtzt geschmolt ass. 68 Kilometer virun der Arrivée waren nach 4 Coureuren an der Echappée vertrueden, mat dobäi waren de Robert Britton (Kanada), de Kasper Asgreen (Dänemark), de Vegard Stake Laengen (Norwegen) an de Jacques Janse Van Rensburg (Südafrika). Si haten deen Ament nach e Virsprong vu ronn 6 Minutten.De Peloton ass op Grond vun der ganz usprochsvoller Streck ëmmer méi kleng ginn. Eng 60 Kilometer virun der Arrivée waren nach eng 75 Coureuren heiranner vertrueden, mam Bob Jungels nëmmen nach ee Lëtzebuerg. Et gouf elo och ëmmer erëm Attacken an d'Avance vun der Echappée ass weider erofgaangen a loung bei 5 Minutten.53 Kilometer virun der Arrivée loungen nach ëmmer 4 Mann un der Spëtzt. Aus dem Peloton huet sech e weidere Grupp ofgesat, hei waren de Greg van Avermaet (Belsch), den Omar Fraile (Spuenien), de Karel Hnik (Tschechien) an den Damiano Caruzo (Italien) dra vertrueden.45 Kilometer virun der Arrivée waren et nach de Kasper Asgreen an de Vegard Stake Laengen, déi vun der 11 Mann grousse Echappée iwwreg bliwwe sinn. Si haten eng Avance vun 3 Minutten an 11 Sekonnen op de Peloton. De Grupp vum van Avermaet war nees agefaange ginn. Am Peloton ass d'Unzuel vun de Coureure weider erofgaangen. Net méi mat dobäi waren de Bob Jungels, de Simon Yates, den Dan Martin an och de Michal Kwiatkowski huet misse lassloossen.Am Agang vum leschten Tour, 30 Kilometer virun der Arrivée, hat den Duo un der Spëtzt nach e Virsprong vun 2 Minutten an 18 Sekonnen op de Peloton. An dësem waren nach 65 Mann vertrueden.22 Kilometer virun der Arrivée war et dunn eriwwer fir déi zwee lescht Coureuren aus der Echappée vum Dag, den Asgreen an de Laengen goufe vum Peloton agefaangen.Den Dän Michael Valgren huet et dunn eleng probéiert. Hie konnt sech eng kleng Avance op de Peloton erausfueren an huet 32 Sekonne Virsprong mat an de leschte Bierg vum Dag geholl, deen deels eng Steigung vun 28 Prozent hat. Ze fuere waren do nach 10 Kilometer bis op d'Arrivée. De Valgren gouf hei nees agefaangen an et waren de Romain Bardet (Frankräich), den Alejandro Valverde (Spuenien) an de Michael Woods (Kanada), déi als éischt iwwert d'Kopp gefuer sinn. An der Descente ass den Hollänner Tom Dumoulin nach bei den Trio un der Spëtzt bäi gefuer.Déi véier Coureuren hunn dunn d'Victoire am Sprint ënnert sech ausgemaach. De Valverde war hei de Séiersten an huet sech de Weltmeeschtertitel geséchert. Sëlwer war fir de Romain Bardet a Bronz fir de Michael Woods.