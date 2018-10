© pressphoto (Archiv)

No ronn 50 Minutten huet sech bei der Elite dee Samschdeg beim Cyclocross vun der UC Dippech iwwerraschend d'Victoire geséchert. De Lex Reichling ass mat engem Réckstand vu 14 Sekonnen op déi zweete Plaz gefuer. Hannert dem Préizerdauler ass de Luc Wirtgen op déi drëtte Plaz komm. Hien hat e Retard vun 28 Sekonnen.Den Espoir-Champion Felix Schreiber ass net iwwert déi 11. Plaz erauskomm. De Vincent Dias dos Santos, deen de leschte Weekend den Optakt zu Brouch gewonnen hat, war net um Depart. Déi zweete Course vun der Saison zielt net zum Skoda Cross Cup, domadder bleift den Dias dos Santos hei de Leader.Bei dekonnt keen demgeféierlech ginn. De jonke Coureur vum CT Atertdaul huet mat enger Avance vun 2 Minutten an 2 Sekonne virum Théo Jung gewonnen. Déi drëtte Plaz war fir de Pablo Blatt, dat mat engem Réckstand vun 2 Minutten a 15 Sekonnen.Bei dengouf et eng weider Victoire fir d', dat virum Nathalie Lamborelle (op 1 Minutt an 12 Sekonnen) an dem Rosine Jung (op 5 Minutten a 5 Sekonnen).Bei dengouf et och an der zweeter Course eng Victoire fir de. Hien huet sech mat engem Virsprong vu 25 Sekonnen op den Arno Wallenborn behaapt. Um Podium stoung nach den Noé Ury mat engem Réckstand vun 42 Sekonnen. Bescht Meedche war d'Bei dehuet sech demat engem Virsprong vun 1 Minutt an 19 Sekonne virum Nelson Luis duerchgesat. De Jean-Philippe Jamaigne gëtt den Drëtten op 1 Tour.