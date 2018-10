D'Elise Maes an d'Claire Faber zielen hei am Land zu de groussen Talenter am Dammevëlosport.

Portrait vum Elise Maes a Claire Faber (07.10.2018) D'Elise Maes an d'Claire Faber zielen hei am Land zu de groussen Talenter am Dammevëlosport.

Déi zwee, déi sech scho laang kennen, wäerte vun nächster Saison un zesummen an där neier Ekipp Andy Schleck Cycles Development Team fueren. Wéi hiren Alldag ausgesäit a wat si sech fir déi nächst Saison virgeholl hunn, dat weess de Frank Elsen.

D'Elise Maes an d'Claire Faber hunn dëst Joer mat gudde Resultater op sech opmierksam gemaach. D'Elise Maes huet ënnert anerem mam Vize-Championstitel bei den Dammen an enger 36. Plaz beim Festival Elsy Jacobs iwwerzeegt. Och wann nach méi fir d'Cyclistin vun Uespelt dra gewiescht wier. An och d'Claire Faber konnt sech op internationalem Niveau mat exzellente Leeschtunge presentéieren. Erausgesprongen ass zum Beispill eng 12. Positioun bei der Zäitfuer-EM vun den Espoiren zu Brno an Tschechien, esou wéi eng 2. Plaz op der éischter Etapp vum Ras na mBan an Irland. Beim Souvenir Marcel Gilles zu Konter konnte sech d'Claire Faber an d'Elise Maes esouguer op den zwou éischte Positioune plazéieren. Generell zéie béid Cyclistinnen e positiven Bilan vun der Saison.

D'Elise Maes huet der 26 an d'Claire Faber der 20. D'Elise schafft als Psychologin am Ettelbrécker Lycée Technique an d'Claire studéiert Sportmanagement am éischte Joer op der Lunex. Allebéid kenne sech, well se 2016 zesumme mat der Nationalekipp op der WM zu Doha waren.

Duerch Kollegen hunn déi zwee mam Vëlosport ugefaangen. Déi 2 Vëlosfuererinne probéiere sech dann och esou dacks ewéi méiglech an der Fräizäit ze gesinn an eppes ze ënnerhuelen. Eppes wat deenen zwee vill Kraaft a Sécherheet fir d'Kompetitiounen gëtt. Donieft kënne si allen zwee op d'Ënnerstëtzung vun hirem Entourage zielen.

2 Joer laang ass d'Elise Maes fir déi britesch Ekipp WNT-Rotor gefuer. Am wuelste fillt hat sech op wallonéierte Strecken. Claire Faber stoung iwwerdeems bei der hollännescher Ekipp Jos Feron Lady ënner Kontrakt. Seng Spezialitéite sinn d'Sprinten. Béid wäerte vun nächstem Joer un an där neier Lëtzebuerger Dammevëlosekipp "Andy Schleck Cycles Development Team" zesumme fueren. Eng Ekipp, wou Lëtzebuerger an international Cyclistinne fueren. Allen zwee wëllen d'nächst Saison op en Neits mat positive Leeschtunge vu sech schwätzen doen. Encadréiert gi si an der Ekipp vum Michel Zangerlé a Jimmy Wagener. D'Lëtzebuerger Ekipp wäert deenen 2 jiddefalls vill bréngen.

D’nächst Joer wëllen déi zwee mat där neier Lëtzebuerger Ekipp ugräifen. Dobäi schéngt d’Selbstvertrauen den Ament jiddefalls schonn do ze sinn.