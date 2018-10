© twitter/ParisTours

40 Kilometer virun der Arrivée ass eng Virentscheedung gefall. Do war et nämlech de Sören Kragh Andersen, deen eng Attack lancéiert huet a spéiderhin war hien zesumme mam Terpstra a mam Cosnefroy un der Spëtzt. Den Andersen huet du ronn 11 Kilometer virun der Arrivée nach eemol attackéiert a sollt et eleng op d'Ligne d'Arrivée packen. Nodeems hie sech d'lescht Joer mat der 2. Plaz huet missen zefridde ginn, gewënnt den Dän dës Editioun virum Niki Terpstra an dem Benoit Cosnefroy.

Presentatioun vum Parcours

212 Kilometer hunn um Sonndeg op d'Coureure gewaart. De Parcours 2018 war knapp 22 Kilometer méi kuerz wéi zejoert, ma dofir waren awer nei Schwieregkeeten dobäi komm. 9 Pawee-Secteure gouf et a 6 kuerz Montéeën.

Resumé vun der Course

⏪ @kraghsoren & @NikiTerpstra en tête de course dans le Chemin de Vigne des Épinettes 💪

⏪ @kraghsoren & @NikiTerpstra in front of the race in le Chemin de Vigne des Épinettes 💪 #ParisTours pic.twitter.com/cwzR49kkA4 — ParisTours (@ParisTours) 7. Oktober 2018

Gesicht gouf den Nofolger vum Matteo Trentin, deen dëst Joer net mat dobäi war. Mam Tom Wirtgen sollt ee Lëtzebuerger dëst Joer bei Paris-Tours mat dobäi sinn. De Lëtzebuerger fiert den Ament als Stagiaire fir d'Ekipp WB-Aqua Protect-Veranclassic. Déi belsch Formatioun huet um Samschdeg awer matgedeelt, datt een e Sonndeg net un den Depart wäert goen. De Grond ass de plëtzlechen Doud vum Jimmy Duquennoy.An der Schlussphas gouf et knapp 40 Kilometer virun der Arrivée eng Attack vum Sören Kragh Andersen. Den Dän vun der Ekipp Sunweb konnt sech ofsetzen an huet kloer eng Gefor duergestallt. Den Niki Terpstra wollt deem Ganzen net einfach esou nokucken an huet sech dem Andersen ugeschloss. Et ass also een Duo un der Spëtzt gefuer, een Duo, wat d'Qualitéiten hat, fir hir Avance bis op d'Arrivée ze halen.Et gouf awer nach een drëtte Coureur, deen no vir un d'Spëtzt wollt erufueren an zwar de Benoit Cosnefroy. De Fransous sollt och un d'Spëtzt erukommen.Dës dräi Coureure konnten hir Avance dunn och halen an esouguer ganz liicht ausbauen. Si hate gutt 30 Sekonnen Avance op de Verfolgergrupp mat ënnert anerem dem Arnaud Demare an engem Oliver Naesen. An Enger klenger Steigung huet de Madouas am Verfolgergrupp dunn den Tempo ugezunn an dës Attack sollt ee batteren Nogoût hu fir seng Ekipp, well säi Leader, den Arnaud Demare huet deen Ament misse lassloossen.Och fir Lotto-Soudal war et ee schwaarzen Dag, well esouwuel den André Greipel, dee seng lescht Course fir déi belsch Formatiou gefuer ass, wéi och de Jelle Walleys, dee Paris-Tours 2014 gewanne konnt, haten an der Schlussphas ee Platten.Den Naesen, de Vanmarcke an de Madouas sinn dunn aus der Verfolgergrupp erausgefuer an hu probéiert, nach eemol opzeschléissen un d'Spëtzt, ma dat ouni Erfolleg.Un der spëtzt huet sech awer nach eppes gedoen, do war et nämlech den Andersen, dee ronn 11 Kilometer virun der Arrivée attackéiert huet. Hien huet den Terpstra an de Cosnefroy stoegelooss. Déi zwee Coureure ware sech net richteg eens, wien d'Aarbecht maache soll an heivunner huet den Andersen profitéiert, fir sech um Enn en solitaire duerchzesetzen.