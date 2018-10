Och am Grand-Duché stoung dëse Weekend de Cyclissem am Mëttelpunkt.

Red Rock Challenge a Bike Festival (07.10.2018) Ënnert aanerem gouf am Kader vum Red Rock Challenge de nationalen Championnat am Mountainbike-Marathon organiséiert. De neie Champion heescht Sören Nissen Dat eben iwwert eng Distanz vun 75 Kilometer.

Ewéi gewinnt konnt ee beim Red Rock Challenge de Minett mat de Lafschong an och op zwee Rieder entdecken. Et gouf awer och de Championnat am Marathon vum Mountainbike gefuer. Courssen an nach ganz vill méi gouf och zu Zéisseng beim Stade Boy Konen um Bike Festival ugebueden. De Fränk Elsen war op béid Plaze kucken.

Mountainbike-Championnat

Séier konnte sech de Sören Nissen an de Misch Leyder ofsetzen. Si hunn dann och gutt harmonéiert. Ma no 20 Kilometer Course sollt de Sören Nissen sech awer alleng duerch d’Bascht maachen. Den Coureur vum Vëloclub Dikrech hat dann och tëschenzäitlech eng Avance vun 2 Minutten op den Misch Leyder. E Sören Nissen, dee sech op deem accidentéierten Parcours esou richteg wuel gefillt huet a keng gréisser Konkurrenz hat. Um Enn fiert de Sören Nissen an 2 Stonnen 53 Minutten a 56 Sekonnen als Éischten iwwert de wäisse Stréch a kroopt sech domadder de Championstitel. Zweete gëtt de Misch Leyder mat engem Retard vun 3 Minutten op den Nissen. 3. gëtt de Philipp Bützow.