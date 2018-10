© afp

Um Enn vun der Etapp koum et, ewéi och schonns en Dënschdeg, zu engem Massesprint. déi Kéier konnt sech de Sam Bennett vun der Ekipp BORA-hansgrohe duerchsetzen an domat konnt hien och d'Féierung am General iwwerhuelen. Op déi zweete Plaz koum de Kolumbianer Alvaro Jose Hodeg vun der Ekipp Quick-Step Floors, dat virum Simone Consonni vun UAE-Team Emirates. De Lëtzebuerger Jempy Drucker verpasst knapp de Podium a kënnt op déi 4. Plaz. An der nämmlechter Zäit ewéi de Gewënner fiert den Alex Kirsch als 107. iwwert de wäisse Stréch.Am General ass de Sam Bennett elo de Leader, hien huet 6 Sekonnen Avance op de Maximiliano Richeze aus Argentinien. Den Drëtten am General ass de Jempy Drucker, deen elo 12 Sekonne Retard huet. Op der drëtter Etapp waarden dann nees 137,2 méi schwéier Kilometer op d'Coureuren, wann et vu Fethiye op Marmaris geet.