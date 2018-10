© afp

Ewéi d'Ekipp vum Geraint Thomas matgedeelt huet, ass de Pokal während der "Cycle Show", déi sech iwwer dräi Deeg gezunn huet, geklaut ginn. Ewéi et heescht, hätt een nëmme kuerz Zäit net opgepasst an deen Ament wier d'Coupe verschwonnen. Aktuell ënnersicht d'Police de Fall.Den Geraint Thomas huet iwwerdeems een Appell un de Bandit gemaach, de Pokal zeréckzeginn, well se him, wéi och der Ekipp, immens vill géing bedeiten.