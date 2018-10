© afp (Archiv)

No 137,2 Kilometer war et de Sam Bennett vun der Ekipp BORA-hansgrohe, dee sech op en Neits duerchsetze konnt. De Sprinter aus Irland war, ewéi schonns e Mëttwoch, net ze schloen. Op déi zweete Plaz kënnt den Argentinier Maximiliano Richeze vun der Ekipp Quick-Step Floors, deen déi 1. Etapp gewanne konnt. Déi drëtt Plaz war fir den John Degenkolb aus Däitschland.Aus Lëtzebuerger Siicht kënnt de Jempy Drucker op déi 34. Plaz, dat an der nämmlechter Zäit ewéi de Gewënner. De Coureur vu BMC hat zum Schluss e Problem mat der Ketten an hat domadder keng Chance op eng besser Placéierung. Den Alex Kirsch gëtt den 107. op 2 Minutten an 13 Sekonnen.Am General huet de Sam Bennett elo 10 Sekonnen Avance op de Maximiliano Richeze an 22 Sekonnen op den John Degenkolb. De Jempy Drucker ass elo de 4. och op 22 Sekonnen. Den Alex Kirsch läit op der 106. Positioun mat engem Retard vu 4 Minutten an 9 Sekonnen.

D'Resultat vun der 3. Etapp

1 Sam Bennett (Irl)3:16:272 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick Step Floors 0:00:003 John Degenkolb () Trek - Segafredo 0:00:004 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 0:00:005 Ahmet Örken (Tur) Nationalmannschaft Türkei 0:00:006 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - Merida 0:00:007 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:008 Nathan Haas (Aus)0:00:009 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko - Marseille Provence KTM 0:00:0010 Mikel Aristi Gardoki (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:00...34 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:00:00...107 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:02:13

De General no der 3. Etapp

1 Sam Bennett (Irl)10:09:522 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick Step Floors 0:00:103 John Degenkolb () Trek - Segafredo 0:00:224 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:00:225 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:236 Josu Zabala Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:247 Fernando Orjuela Gutierrez (Col) Manzana - Postobon Team 0:00:258 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - Merida 0:00:269 Nathan Haas (Aus)0:00:2610 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:26...106 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:04:09