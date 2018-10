No 205 Kilometer gouf et op der 4. Etapp am Tour duerch Tierkei e Freideg eng Victoire fir de Kasach Alexey Lutsenko. Hien huet sech am Sprint virum Italiener Diego Ulissi an dem Spuenier Eduard Reverter behaapt.De Jempy Drucker huet um 4. Dag als 68. 4 Minutten a 36 Sekonne verluer. Den Alex Kirsch ass als 81. op 6 Minutten an 53 Sekonnen iwwert de wäisse Stréch gefuer.Leader am General ass den Alexey Lutsenko. Hien huet virun den zwou leschten Etappen e Virsprong vu 4 Sekonnen op den Diego Ulissi. De Jempy Drucker ass den 58. op 4 Minutten an 42 Sekonnen an den Alex Kirsch ass de 94. op 10 Minutten a 46 Sekonnen.

D'Resultat vun der 4. Etapp

1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 5:24:222 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:003 Eduard Prades Reverter (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:004 James Knox (GBr) Quick Step Floors 0:00:005 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:00:006 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 0:00:007 Mauro Finetto (Ita) Delko - Marseille Provence KTM 0:00:008 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:00:009 Matteo Fabbro (Ita) Team Katusha - Alpecin 0:00:0010 Kilian Frankiny (SUI) BMC Racing Team 0:00:00...68 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:04:36...81 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:06:53

De General no der 4. Etapp

1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 15:34:302 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:043 Eduard Prades Reverter (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:064 Nathan Haas (Aus) Team Katusha - Alpecin 0:00:105 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 0:00:106 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:00:107 Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo 0:00:108 Mauro Finetto (Ita) Delko - Marseille Provence KTM 0:00:109 Matteo Fabbro (Ita) Team Katusha - Alpecin 0:00:1010 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:00:10...58 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:04:42...94 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:10:46