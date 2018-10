Beim Tour de Lombardie ass et um Sonndeg iwwer 241 Kilometer vu Bergamo op Como gaangen.Mam Bob Jungels, dem Ben Gastauer an dem Laurent Didier waren och dräi Lëtzebuerger bei der Course an Italien um Depart.No 194 Kilometer konnt sech de Roglic vum Peloton ofsetzen. De Nibali an de Pinot konnten awer um Fuerer vu Lotto -NL Jumbo drubleiwen, a sou huet sech de Grupp vun 3 Fuerer un d'Spëtzt gesat. 10 Kilometer méi spéit huet de Bernal säi Gléck probéiert an ass un de Spëtzentrio erugefuer, sou dass 37 Kilometer virun der Arrivée alles duerno ausgesinn hat, dass déi véier Fuerer d'Victoire ënnert sech ausmaache géifen.16 Kilometer virun der Arrivée waren et dunn de Nibali an de Pinot, déi sech aus dem Spëtzegrupp léise konnten éier et de franséische Coureur war, deen déi stäerkste Been hat an de Nibali ofhänke konnt.Um Enn wënnt de Pinot als Solist, dëst mat 32 Sekonne virum Vincenzo Nibali. Drëtte gëtt den Dylan Teuns am Sprint mat 43 Sekonne Réckstand op de Vainqueur.D'Lëtzebuerger haten um Enn näischt mam Ausgang vun der Course ze dinn. De Bob Jungels gouf 66 Kilometer virun der Arrivée ofgehaangen.Momentan läit nach kee Resultat vun de Lëtzebuerger Fuerer vir.

D'Klassement vun der Course

1 Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 5:53:222 Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) +0:323 Dylan Teuns (BMC Racing) +0:434 Rigoberto Uran (Education First-Drapac) +0:435 Tim Wellens (Lotto Soudal) +0:436 Ion Izagirre (Bahrain Merida) +0:437 Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) +0:438 Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) +0:439 Daniel Martin (UAE Emirates) +0:4810 George Bennett (LottNL-Jumb9 +1:22