Bei der Elite konnt sech den Espoir Misch Leyder an enger spannender Course mat engem Virsprong vun 3 Sekonne virum Lex Reichling duerchsetzen. Um Podium stoung nach de Luc Turchi op 52 Sekonnen, hie war de leschte Weekend de Séiersten.



LINK: Déi komplett Resultater vum Cyclocross zu Keel



Bei de Junioren huet sech de Loïc Bettendorf fir d'drëtte Kéier dës Saison d'Victoire geséchert. Um Podium stoungen nach den Jordi Wagner an de Mik Esser. Si haten e Réckstand vun 1 Minutt an 13 Sekonnen respektiv 1 Minutt a 27 Sekonnen.

Beschten Damm war d'Nathalie Lamborelle, virum Elise Maes.

Bei de Masters hat de Gewënner Raphael Pierron e Virsprong vun 29 Sekonnen op de Jean-Philippe Jamaigne. De Jérôme Junker huet sech mat engem Réckstand vun 52 Sekonnen déi drëtte Plaz geséchert.