No 135 Kilometer war den Alvaro Hodeg am Massesprint de Séiersten. De Jempy Drucker huet sech misse mat der 18. Plaz zefridde ginn.

© AFP (Archiv)

Op der 5. Etapp am Tour duerch d'Tierkei gouf et eng Victoire fir den Alvaro Hodeg. De Kolumbianer konnt sech e Samschdeg no 135 Kilometer zu Manisa am Massesprint virum däitschen John Degenkolb an dem Australier Nathan Haas behaapten.

De Jempy Drucker ass als 18. an den Alex Kirsch als 48. iwwert d'Arrivée gefuer, allebéid zäitgläich mam Gewënner.

Leader am General bleift den Alexey Lutsenko. De Kasach huet virun der leschter Etapp e Sonndeg e Virsprong vu 4 Sekonnen op den Nathan Haas.