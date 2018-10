Den Duo Arthur Kluckers an Nicolas Kess hunn zu Buenos Aires am Ekippenzäitfueren d'Sëlwermedaile gewonnen.

Am Moment sinn zu Buenos Aires an Argentinien d'Olympesch Jugendspiller amgaangen. An do konnte sech déi zwee Lëtzebuerger Arthur Kluckers a Nicolas Kess mat enger staarker Prestatioun d'Sëlwermedaile am Ekippenzäitfueren sécheren. Gold goung u Kasachstan. Déi drëtt Plaz goung un Dänemark.