Op der leschter a 6. Etapp vum Tour duerch d'Tierkei konnt sech de Sam Bennett virum Eduard Prades duerchsetzen an de Spuenier wënnt och de General.

© afp (Archiv)

Déi lescht Etapp huet iwwer 164 km vu Bursa op Istanbul gefouert. Mat 5 Sekonnen Virsprong virum Peloton konnt de Sam Bennett dës Etapp fir sech entscheeden. Am Sprint koum de Jempy Drucker hannert dem Eduard Prades op déi 3. Plaz.Den Alex Kirsch koum mat engem Retard vun 2 Minutten a 15 Sekonnen op déi 122. Plaz.Duerch dës 2. Plaz vum Prades konnt dësen opgrond vun Zäit-Bonificatiounen den Tour nach virum Lutsenko gewannen. Am Schlussklassement kënnt de Jempy Drucker op déi 52. Plaz an den Alex Kirsch gëtt den den 97..

Klassement vun der Etapp

1 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 3:36:282 Eduard Prades Reverter (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:064 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:00:065 Szymon Sajnok (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:066 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:067 Tom Bohli (SUI) BMC Racing Team 0:00:068 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:069 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 0:00:0610 Zdenek Štybar (Cze) Quick Step Floors 0:00:06

Schlussklassement

1 Eduard Prades Reverter (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 22:26:162 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:003 Nathan Haas (Aus) Team Katusha - Alpecin 0:00:044 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:045 Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo 0:00:096 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 0:00:107 Delio Fernandez Cruz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:00:108 Matteo Fabbro (Ita) Team Katusha - Alpecin 0:00:109 Mauro Finetto (Ita) Delko - Marseille Provence KTM 0:00:1010 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:00:10