Bei der renomméierter an eelster Etappecourse am Mountainbike ass de Lëtzebuerger no 8 Etappen, 709 Kilometer an 13.000 Héichtemeter op de Podium gefuer.

© Sören Nissen

D'Crocodile Trophy, déi an Australien gefuer gëtt, ass als schwéierst, längsten an abenteuerlechste Mountainbike-Course op der Welt bekannt. Am Nordoste vun Australien ass et wärend 8 spektakulären Etappen duerch den australeschen Outback gaangen. Bei der Course si Profien an Amateuren am Asaz.De Lëtzebuerger Sören Nissen konnt sech um Enn no ronn 700 Kilometer an 13.000 Héichtemeter als excellenten Drëtte klasséieren. Hien hat e Réckstand vu 56 Minutten a 17 Sekonnen op de Gewënner Urs Huber. De Schwäizer huet sech mat engem Virsprong vun 1 Minutt viru sengem Landsmann Konny Looser behaapt.De Sören Nissen hat déi 6. Etapp gewonnen.

Mam Aloyse Schartz war nach een zweete Lëtzebuerger um Depart. Hie gëtt no 8 Etappen de 35. op 17 Stonnen a 45 Minutten.

Den Iwwerbléck vun den Etappen

1. Etapp (89 Kilometer):1 (1) Konny Looser (SUI) BiXS Pro Team 03:59:482 (2) Urs Huber (SUI) Team BULLS +0:00:003 (3) Sören Nissen (Lux) Team Stevens-LAUF +0:04:274 (4) Matthias Grick (AUT) KTM - Wohnbefinden Graz ARBÖ +0:09:325 (5) Philipp Wetzelberger (AUT) Friesi's Bikery RC Friedberg-Pinggau +0:17:166 (6) Milan Damek (Cze) Bike World +0:26:597 (11) Leander Hamelink (Ned) +0:38:368 (12) Tom Vandenbussche (Bel) Shifting gears +0:39:272. Etapp (118 Kilometer):1 (1) Konny Looser (SUI) BiXS Pro Team 5:19:342 (2) Urs Huber (SUI) Team BULLS +0:003 (3) Sören Nissen (Lux) Team Stevens-LAUF +7:164 (4) Matthias Grick (AUT) KTM - Wohnbefinden Graz ARBÖ +29:375 (5) Philipp Wetzelberger (AUT) Friesi's Bikery RC Friedberg-Pinggau +31:436 (6) Milan Damek (Cze) Bike World +38:167 (10) Leander Hamelink (Ned) +1:07:248 (28) Tom Vandenbussche (Bel) Shifting gears +2:27:253. Etapp (89 Kilometer):1 (1) Urs Huber (SUI) Team BULLS 3:35:122 (2) Konny Looser (SUI) BiXS Pro Team +0:003 (3) Philipp Wetzelberger (AUT) Friesi's Bikery RC Friedberg-Pinggau +29:104 (4) Matthias Grick (AUT) KTM - Wohnbefinden Graz ARBÖ +29:105 (5) Sören Nissen (Lux) Team Stevens-LAUF +29:116 (6) Milan Damek (Cze) Bike World +42:237 (10) Leander Hamelink (Ned) +58:238 (21) Tom Vandenbussche (Bel) Shifting gears +1:51:264. Etapp (38 Kilometer):1 (1) Urs Huber (SUI) Team BULLS 1:23:492 (2) Konny Looser (SUI) BiXS Pro Team +1:113 (3) Sören Nissen (Lux) Team Stevens-LAUF +6:144 (4) Philipp Wetzelberger (AUT) Friesi's Bikery RC Friedberg-Pinggau +10:425 (5) Milan Damek (Cze) Bike World +15:536 (6) Matthias Grick (AUT) KTM - Wohnbefinden Graz ARBÖ +16:157 (11) Leander Hamelink (Ned) +25:048 (12) Tom Vandenbussche (Bel) Shifting gears +29:135. Etapp (95,5 Kilometer):1 (1) Matthias Grick (AUT) KTM - Wohnbefinden Graz ARBÖ 3:23:302 (2) Urs Huber (SUI) Team BULLS +0:043 (3) Konny Looser (SUI) BiXS Pro Team +0:044 (4) Sören Nissen (Lux) Team Stevens-LAUF +0:075 (5) Milan Damek (Cze) Bike World +12:336 (7) Leander Hamelink (Ned) +24:477 (17) Tom Vandenbussche (Bel) Shifting gears +35:596. Etapp (127 Kilometer):1 (1) Sören Nissen (Lux) Team Stevens-LAUF 04:23:452 (2) Milan Damek (Cze) Bike World +0:033 (3) Urs Huber (SUI) Team BULLS +0:054 (4) Konny Looser (SUI) BiXS Pro Team +0:055 (5) Matthias Grick (AUT) KTM - Wohnbefinden Graz ARBÖ +16:046 (6) Leander Hamelink (Ned) +18:227 (25) Tom Vandenbussche (Bel) Shifting gears +1:00:227. Etapp (102 Kilometer):1 (1) Konny Looser (SUI) BiXS Pro Team 3:45:452 (2) Urs Huber (SUI) Team BULLS +0:003 (3) Sören Nissen (Lux) Team Stevens-LAUF +8:094 (4) Matthias Grick (AUT) KTM - Wohnbefinden Graz ARBÖ +23:025 (5) Milan Damek (Cze) Bike World +27:446 (6) Leander Hamelink (Ned) +35:097 (32) Tom Vandenbussche (Bel) Shifting gears +1:58:168. Etapp (51 Kilometer):1 (1) Konny Looser (SUI) BiXS Pro Team 1:46:442 (2) Urs Huber (SUI) Team BULLS +0:103 (3) Sören Nissen (Lux) Team Stevens-LAUF +1:124 (5) Milan Damek (Cze) Bike World +10:175 (4) Matthias Grick (AUT) KTM - Wohnbefinden Graz ARBÖ +11:00