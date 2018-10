© pressphoto (Archiv)

Beim Japan-Cup huet de Laurent Didier e Sonndeg de Moien e Schlussstréch ënnert seng Karriär gezunn. De Lëtzebuerger ass seng leschte Course net op en Enn gefuer.Dem Dippecher säi Kontrakt war bei Trek-Segafredo net verlängert ginn an de 34 Joer ale Cyclist hat an de leschte Wochen och keng nei Ekipp fonnt, sou datt seng Karriär no 9 Joer als Profi dës Saison op en Enn geet. Am Alter vu 25 Joer war de Laurent Didier 2010 bei d'Ekipp Saxo Bank gewiesselt. No der Saison 2011 hat hien dunn e Kontrakt fir zwee Joer bei Radio-Shack ënnerschriwwen, ier hie vun 2014 bis 2018 bei Trek-Segafredo an d'Pedalle gedréckt huet.