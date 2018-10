Zu Paräis am Palais des Congrès gouf en Donneschdeg an der Mëttesstonn déi 106. Editioun vum Tour de France vum nächste Joer presentéiert.

Am Ganze gi beim Tour de France 2019 3.640 Kilometer wärend 21 Etappe gefuer.



De Grand Depart ass an der Belscher Haaptstad Bréissel mat enger Etapp en Ligne. Deen Dag drop ass een Ekippenzäitfueren och nach zu Bréissel.



Déi éischten Arrivée um Bierg ass op der 6. Etapp uewen op der Planche des Belles Filles an de Vogesen.

Dëst Joer ginn d'Pyrenäe virun den Alpe gefuer. Ënnert anerem mat der Arrivée um Tourmalet. Hei hat den Andy Schleck d'Etapp 2010 gewonnen.

Nom 2. Roudag geet et da Richtung Alpen. Mat Arrivéeën uewen zu Tignes a Val Thorens. Déi ass deen Dag virun der Arrivée zu Paräis.

Den Depart ass de 6. an d'Arrivée an der franséischer Haaptstad ass den 28. Juli.