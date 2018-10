© pressphoto.rtl.lu

Dat huet dat internationaalt Sportsgeriicht CAS decidéiert.



Wéi et heescht, wier deen haut 54 Joer ale Johan Bruyneel fir seng Roll an der Doppingaffär ronderëm de Lance Armstrong zur Responsabilitéit gezu ginn. De Bruyneel war bei deene 7 Tour de France Victoirë vum Armstrong un der Säit vum Texaner. All des Victoire goufe jo annuléiert.



Op Twitter huet dee Betraffene reagéiert an zouginn, dass an der Vergaangenheet vill Feeler gemaach goufen. Et géife vill Saache ginn, déi hien zudéifst géif bedaueren, sou de Johan Bruyneel an engem oppene Bréif.







Open Letter From Johan Bruyneel pic.twitter.com/BvJDARqCYP — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) October 24, 2018

Hie war schonn am Joer 2014 vun engem Geriicht an den USA zu enger 10 Joer laanger Spär veruerteelt ginn. D'Welt-Anti-Dopping Agence war doropshin virun dat internationaalt Sportsgeriicht gezunn.