Den Arthur Kluckers an den Nicolas Kess hunn an Argentinien d'Sëlwermedail gewonnen.

Nei Kombi-Disziplin/Reportage Rich Simon



An do hunn d'Lëtzebuerger ganz gutt ofgeschloss. Nämlech den Duo Arthur Kluckers an Nicolas Kess. Si hunn an Argentinien d'Sëlwermedail konnte gewannen. Während 5 Deeg hu si zesumme mussen a 5 verschiddene Vëlos-Disziplinnen untrieden.

De Luc Nothum, deen d'Coureuren encadréiert huet, erkläert, dass den 1. Dag een Ekippenzäitfuere war. Den zweeten Dag war eng Course-en-ligne, den drëtten Dag ass dunn op de Mountainbike gewiesselt ginn, wou eng Eliminatiounscourse um Programm stoung. De 4. Dag war ee Mountainbike-Cross an de leschten Dag war et ee Critérium op der Strooss.De Luc Nothum huet déi Kombi-Disziplin net oninteressant fonnt. Fir d'Zuschauer an d'Press wier et spannend a spektakulär an de Mix aus Mountainbike a Strooss, deen hätt nawell eppes.De Luc Nothum ka sech och virstellen, dass een déi Formule an Zukunft kéint an de Programm vun der UCI ophuelen.Op déi Kombi-Disziplin eng Zukunft huet, bleift ofzewaarden. Nei Iddien dierften awer sécherlech dem Cyclissem ze gutt kommen.