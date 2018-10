X

No den éischten dräi regionale Courssen, bei deenen de Vincent Dias do Santos, Luc Turchi a Misch Leyer jee d'Nues virhaten, gouf um Sonndeg bei denfir de Kont vum internationale Skoda-Cross-Tour gefuer. Hei ass kee Wee laanscht den Belsche Van Kessel gaangen. Um 2.600 Meter laange Parcours, deen et gegëllt huet 11 mol hannert sech ze bréngen, hat de Belsch mat enger Zäit vun 1 Stonn 2 Minutten an 52 Sekonnen d'Nues vir. Op déi 2. Plaz um Podium ass den Andres Goemann mat engem Réckstand vu 14 Sekonne gefuer. Den 3. gouf den Emil Hekele, dat 29 Sekonnen hannert dem Van Kessel. Beschte Lëtzebuerger gouf de Misch Leyer - seng Zäit louch bei 1 Stonn 55 Minutten a 5 Sekonnen. Do dohannert ass de Vincent Dias do Santos mat engem Réckstand vun 3 Minutten an 42 Sekonnen op déi 17. Plaz gefuer a just 19 Sekonnen drop ass de Lex Reichling iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer.Bei denwar d'Virjoresgewënnerin Helen Wyman aus Groussbritannien net um Depart. Villes huet dofir no enger Victoire vum Suzanne Verhoeven ausgesinn, déi d'lescht Joer nach dat 3. zu Konter gouf. Um Enn ass et awer d'Loes Sels aus der Belsch, wat déi séierst war. Dat ronn 1 Minutt virun den Hollännerinne Puck Pieterse op der 2. an dem Shirin Van Anrooij op der 3. Plaz. Aus Lëtzebuerger Siicht ass no siwen Tier Course d'Nathalie Lamborelle mat engem Réckstand vu 5 Minutten a 16 Sekonnen op déi 13. an d'Elise Maes 7 Minutten a 34 Sekonnen nom Sels op déi 15. Plaz gefuer.Bei degouf et eng Victoire fir den Théo Thomas, dat virum Hugo Jot an dem Yorben Lauryssen. Si haten e Réckstand vu 4 respektiv 8 Sekonnen. Beschte Lëtzebuerger war de Loïc Bettendorf. Hien hat e Réckstand vun 1 Minutt a 16 Sekonnen op de Gewënner.Beschtenwar de Paul Anchain. Hien hat e Virsprong vun 43 Sekonnen op den Zweeten Matéo Jot. Drëtten an domadder beschte Lëtzebuerger war de Matthieu Kockelmann op 1 Minutt an 3 Sekonnen. Bescht Meedche war d'Marie Schreiber.