Cyclocross Munneref: Victoirë fir Maes an Thiltges (23.12.2018) Am Cyclissem gouf e Sonndeg e regionale Cyclocross zu Munneref gefuer. Organiséiert gouf dës nei Manche vum Skoda-Cross-Cup vun de Munnerefer Velosfrënn.

Am Cyclissem gouf e Sonndeg de Mëtten de regionale Cyclocross zu Munneref gefuer. Organiséiert gouf dës nei Manche vum Skoda-Cross-Cup vun de Munnerefer Velosfrënn. Et war e Cross, dee wéinst dem schlechte Wieder awer bei ganz schwierege Konditiounen gefuer gouf. Um Enn gouf et bei den Hären eng Victoire vum Scott Thiltges a bei den Damme vum Elise Maes.



Fir dës éischten Editioun vum regionale Cyclocross zu Munneref hate sech d’Organisateuren e ganz techneschen an usprochsvolle Parcours ronderëm de Stade John Grün ausgeduecht.



Bei den Damme konnt ee sech vill vun der Skoda-Cross-Cup-Leaderin Elise Maes erwaarden, si huet dann och d’Course vu vir bis hannen dominéiert. D’Fuererin vun Uespelt sollt op deem naassen a schwéieren Terrain mat engem séieren Tempo hirer Konkurrenz absolut keng Chance loossen. Zum Schluss gewënnt d’Elise Maes souverän. De Podium gëtt komplettéiert vun der Fransousin Rosine Jung an dem Suzie Godart. Domadder baut d’Elise Maes hire Virsprong am Skoda-Cross-Cup weider aus.



Bei den Hären hunn ënnert anerem de Scott Thiltges grad ewéi de Skoda-Cross-Cup-Leader Vincent Dias Dos Santos zu de Favoritte gezielt. Direkt vu vir ewech konnt sech de Scott Thiltges eleng aus dem Stëbs maachen. Hannendrun huet en Trio mat Gusty Bausch, Vincent Dias Dos Santos a Lex Reichling Juegd op de Spëtzemann gemaach. Ma bei hallwer Course ass deen Trio auserneegebrach, esou datt de Gusty Bausch d’Poursuite op eege Fauscht lancéiert huet. Zwëschenzäitlech louch den Ecart tëscht dem Spëtzemann an dem Gusty Bausch bei 20 Sekonnen. Virun allem dee ville Bulli sollt dem Scott Thiltges näischt ausmaachen, hien ass weiderhin een héijen Tempo gefuer an ass um Enn verdéngt als Gewënner iwwer de wäisse Stréch gefuer. D’Plazen 2 an 3 si fir de Gusty Bausch an de Fransous Victor Thomas. De Skoda-Cross-Cup-Leader Vincent Dias Dos Santos gouf zum Schluss de 4.



Bei den Debutanten ass déi 1. Plaz fir de Mathieu Kockelmann.



Bei de Juniore ware den Timothé Gabriel dee Séiersten.



A bei de Masters gewënnt de Raphael Pierron.



PDF: All d'Resultater.



De Cyclocross zu Munneref war iwwregens dee leschte fir dëst Joer.





1. THILTGES Scott, LG ALZINGEN2. BAUSCH Gusty, Velosfrënn GUSTY BRUCH3. THOMAS Victor, Charvieu Chavagneux4. DIAS DOS SANTOS Vincent, LC TETANGE5. MORABITO Massimo, UC DIPPACH6. CHOPINEAUX Enzo, BAROUDEUR DE LIGNY7. MARASCO Lorenzo, VC HETTANGE-GRANDE8. REICHLING Lex, VV TOOLTIME9. VAZ Lucas, USCN10. FRIES Noah, LC TETANGE