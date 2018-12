© pressphoto Archiv

D'Christine Majerus hat ee gudde Start erwëscht a konnt sech séier no vir schaffen, esou dass si op der zweeter Plaz louch. Am éischten Tour konnt si sech am éischte Grupp halen an ass als 8. an den zweeten Tour gaangen.Dono hat d'Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer awer Schwieregkeeten, fir den Tempo am Spëtzegrupp matzegoen, esou dass si un Terrain verluer huet.Op der Arrivée ass si als 25. passéiert mat engem Retard vun 2 Minutten a 26 Sekonnen op d'Gewënnerin Marianne Vos aus Holland. D'Vos hat am Sprint virum Lucinda Brand gewonnen.Déi aktuell Weltmeeschterin Sanne Cant koum op déi drëtte Plaz.