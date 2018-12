Um Sonndeg war d'Lëtzebuerger Championne bei enger weiderer Manche vum Superprestige an der Belsch am Asaz.

© pressphoto (Archiv)

D'Christine Majerus ass e Sonndeg den Owend beim Superprestige zu Diegem an der Belsch eng staark Course gefuer. D'Lëtzebuerger Championne ass op déi 8. Plaz gefuer an hat 56 Sekonne Retard op d'Sanne Cant aus der Belsch. Um Podium stoungen nach d'Hollännerinnen Annemarie Worst an d'Denise Betsema. Si haten nëmmen e Réckstand vun 2 respektiv 3 Sekonnen.