Bei dehat de Belsch William Lecerf d'Nues vir. Et war ewell seng 2. Victoire dës Saison zu Lëtzebuerg. Säi Virsprong: ronn 30 Sekonnen. Zweete gouf de Fransous Ugo Ananie, Drëtten de Loïc Bettendorf.Bei dengouf et eng weider souverän Victoire fir de Mathieu Kockelmann. De jonken Déifferdenger dominéiert dës Saison bei de Cyclocrossen zu Lëtzebuerg an huet schonn 11 Coursse gewonnen. Um Podium stoungen nach den Arno Wallenborn an den Noé Ury.Bescht Meedche war d'Liv Wenzel.