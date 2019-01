© pressphoto (archiv)

Bei dervun denkonnt sech de Favorit Vincent Dias Dos Santos an enger Zäit vun 51 Minutten an 13 Sekonnen virum Loïc Hennaux duerchsetzen. Dësen hat e Réckstand vun 18 Sekonnen. Op déi 3. Plaz ass de Scott Thiltges gefuer.Beschtenwar de Felix Schreiber virum Misch Leyder a Felix Keiser déi allen 3 an engem Ofstand vun 2 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer sinn.Bei denass et d'Lisa Heckmann wat sech an enger Zäit vun 40 Minutten an 42 Sekonnen a mat engem Virsprong vun 25 Sekonnen virum Elise Maes kann duerchsetzen. Op déi 3. Plaz koum d'Sarah Berkane.Bei denhuet de Favorit Mathieu Kockelmann gewonnen. Hien hat e Virsprong vu 34 Sekonnen op den Noé Ury an der 35 op den Arno Wallenborn. Bescht Meedche war d'Marie Schreiber.Mat engem Virsprong vun 1 Minutt a 35 Sekonnen ka sech de Loïc Bettendorff bei devirum Mik Esser an dem Tom Paquet duerchsetzen.Eischte bei degouf de Guillaume Schaeffler virum Jérôme Junker an dem Christian Weyland.