Deceuninck Quick-Step ass traditionell zu Calpe un der spuenescher Costa Blanca am Trainingsstage.

Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto

Och de Bob Jungels wäert bis nächste Freideg wichteg Trainingskilometer bei agreabele 17 Grad sammelen.

De 26 Joer ale Lëtzebuerger Champion fiert dës Saison net den Tour de France, mee de Giro d’Italia. Mee och bei de Fréijoersklassiker wëll de Bob Jungels erëm eng Roll spillen.



FOTOGALERIE: Andréck vun der Team-Presentatioun vum Roland Miny op pressphoto.rtl.lu.

Deceuninck Quick-Step ass 2018 impressionnant 73 Victoiren agefuer, huet awer mam Fernando Gaviria (6 Succèsen) an dem Tour-des-Flandres-Gewënner Niki Terpstra 2 wichteg Coureure verluer.

Den Teamchef Patrick Lefèvre setzt op säin aktuelle Kader a virun allem op d’Jugend.

E Mann fir Zukunft ass den eréischt 18 Joer ale Belsch Remco Evenepoel, deen d’lescht Saison bei de Junioren Europa- a Weltmeeschter ginn ass.

Den Elia Viviani, deen 2018 18 Mol gewanne konnt, ass de Sprintkapitän bei Deceuninck Quick-Step. Et hofft een awer och op den Duerchbroch vum Alvaro José Hodeg. Stybar, Lampaert, Gilbert an Alaphilippe sinn nieft dem Bob Jungels d'Haaptcoureure fir d'Fréijoersklassiker an den Enric Mas ass de Kapitän fir den Tour de France. De 24 Joer ale Spuenier war d’lescht Joer den 2. vun der Vuelta.

Deceuninck Quick-Step huet mat 25 Coureuren aus 11 Natiounen, 2 Profie manner am Kader ewéi 2018 an och de Budget ass liicht méi kleng. Trotzdeem probéiert déi belsch Ekipp seng Stellung als beschten Ekipp vun der Word Tour ze verdeedegen.