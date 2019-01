© pressphoto / Roland Miny

De Lëtzebuerger Champion 2018 Sören Nissen. © Val Wagner

E Sonndeg de Mëtteg geet de Sören Nissen um 15.15 Auer zu Brouch als Titelverdeedeger an d'Course vun der Elite. D'lescht Joer hat de gebiertegen Dän sech direkt bei senger éischter Participatioun de Championstitel geséchert. Den Nissen ass kee Spezialist am Cyclocross an hëlt dës Courssen als Preparatioun op d'Mountainbike-Saison. Hien zielt sech e Sonndeg zu Brouch net zu de Favoritten, d'Streck huet fir säi Geschmaach ze vill Kéieren. Ofschreiwen dierf een de Sören Nissen awer op kee Fall.Kuckt een de Verlaf vun der ganzer Saison dierft de Vincent Dias dos Santos de grousse Favorit op den Titel sinn. Den Téitenger huet dës Saison 5 Coursse gewonnen an ass de Leader am Skoda Cross Cup. Nodeems hien an de leschte Joren och ëmmer zu de Favoritte gezielt huet an dëst net ëmsetze konnt, ass et da villäicht dëst Joer u senger Rei. D'Streck mat de ville Kéiere dierft dem Vincent Dias dos Santos leien an och déi néideg Sprëtzegkeet sollt den Téitenger hunn.Dem Vincent Dias dos Santos seng gréisste Konkurrenten e Sonndeg dierften de Gusty Bauch an de Scott Thiltges sinn. Viru senger Hausdier wëllt den 38 Joer ale Routinier nach eng Kéier ugräifen, d'Streck dierft passen, ass se dach perfekt op seng Stäerkten ofgestëmmt. De Scott Thiltges wëllt fir säin Deel gären de rout-wäiss-bloen-Trikot zeréckerueweren. No sengen dräi Victoiren am Dezember ass och mat gudden Techniker ze rechnen.Net vergiessen däerf een awer och e Lex Reichling oder e Massimo Morabito. Och si kënnen op de Podium fueren.Bei den Espoiren geet de Felix Schreiber als Titelverdeedeger an d'Course. Seng gréisste Konkurrente sinn de Misch Leyder an den Nicolas Kess.

Dammen

D'Christine Majerus © Val Wagner

Bei den Damme gëtt et eng grouss Favoritin an dat ass d'Christine Majerus. An de leschten 2 Wochen huet d'Lëtzebuergerin gewisen, datt hir Form stëmmt. Op Neijoerschdag gouf et eng Victoire zu Péiteng, zu Meilen an der Schwäiz war et déi zweete Plaz an zu La Mézière gouf et eng weider Victoire. D'Christine Majerus huet hei am Land keng Konkurrenz an nëmmen eng Chute oder een techneschen Defekt kéinten hiren 10. Titel noeneen verhënneren. Déi zweete Plaz dierft fir d'Elise Maes sinn, déi sech scho fréizäiteg d'Victoire beim Skoda Cross Cup geséchert huet. D'Nathalie Lamborelle ass dëst Joer net mat dobäi.Den Titel bei den Espoir-Damme dierft wuel un d'Laetitia Maus goen.

Junioren

De Loïc Bettendorf © pressphoto / Roland Miny

Bei de Junioren geet den Titel nëmmen iwwer de Loïc Bettendorf. Hien huet dës Saison gläich 8 Coursse gewonnen. De Coureur vum CT Atertdaul muss trotz allem op den Tom Paquet oppassen, well deen huet hien dës Saison scho geschloen.Fir déi weider Plazen um Podium kommen nach de Mik Esser, de Mats Wenzel an de Jacques Gloesener a Fro.

Debutanten

De Mathieu Kockelmann © Val Wagner

D'Saison bei Debutanten huet de Mathieu Kockelmann dominéiert. Vun 12 Courssen huet hien der 11 gewonnen, nëmme beim internationale Cross zu Konter war déi auslännesch Konkurrenz ze staark fir hien. Den Arno Wallenborn, den Noé Ury an den Alexandre Kess wäerten awer alles drusetzen, fir d'Course dach nach spannend ze maachen.Bei de Meedercher geet den Titel nëmmen iwwert d'Marie Schreiber. Hat huet alleguer d'Coursse gewonnen, wou hat dëst Joer hei am Land am Asaz war.

Masters

Bei de Masters kommen e puer Coureuren a Fro fir d'Course ze gewannen, hei kann ee sech eng spannend Course erwaarden. De Jérôme Junker geet als Titelverdeedeger an d'Course. Chancen op de Championstitel hunn hei och de Serge Bertemes, den Nelson Luis an de Christian Weyland.