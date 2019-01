© pressphoto.rtl.lu

Lëtzebuerger Champion bei de Masters gouf de Jérôme Junker, dee säin Titel souverän verdeedege konnt. D'Plazen 2 an 3 ware fir de Christian Weyland an de Serge Bertemes.

Bei den Debutante geet den Titel un de Mathieu Kockelmann. Hie konnt sech am éischten Tour ofsetzen an huet och dës Course, wéi schonn déi ganz Saison iwwer, dominéiert. Um Podium stoungen och nach den Noé Ury an iwwerraschend de Jo Schmitz. Bei de Meedercher konnt sech d'Marie Schreiber duerchsetzen.





De Programm vum Championnat

12.00 Auer Masters12.03 Auer Debutanten13.00 Auer Junioren14.00 Auer Dammen15.15 Auer Elite an Espoiren