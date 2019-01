D'Christine Majerus beim nationale Championnat um Sonndeg. © pressphoto.rtl.lu (archiv)

Een Dag no hirem 10. Championstitel hannerteneen am Cyclo-Cross, war d'Christine Majerus um Méindeg bei der internationaler Course zu Otegem an der Belsch um Depart. Um Enn kënnt d'Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer op déi 10. Plaz.