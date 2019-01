Déi 2. Etappe vum Tour Down Under duerch South Australia gouf vum Neiséilänner Patrick Bevin gewonnen. Et goung iwwer 122 Kilometer.

Op déi zweet Plaz koum de Caleb Ewan an drëtte gouf de Peter Sagan. Leader am General ass de Patrick Bevin virum Elia Viviani an dem Caleb Ewan.Beim Tour Down Under ass dëst Joer kee Lëtzebuerger Coureur um Depart. D'Course geet iwwer am ganze 6 Etappen an dauert bis e Méindeg.