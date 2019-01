© RTL-Grafik

© FSCL

De Skoda Cross Cup gouf jo bei den Damme vum Elise Maes gewonnen a bei den Häre goung den Titel un de Vincent Dias Dos Santos.Am Kader vun der Präisiwwerreechung gouf och de Kader fir Cyclocross-WM an Dänemark, den 2. an 3. Februar 2019 zu Bogense presentéiert.Bei der Dammen-Elite geet just d'Christine Majerus un den Depart, bei der Hären-Elite ginn de Vincent Dias Dos Santos an de Scott Thiltges an d'Course.D'FSCL huet bei de Junioren de Loïc Bettendorf, de Mik Esser an den Tom Paquet nominéiert a bei den Espoiren dierfen den Nicolas Kess an de Felix Schreiber d'Lëtzebuerger Faarwe vertrieden.