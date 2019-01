D'Fabienne Schaus ass aktuell déi beschte Lëtzebuerger Mountainbikerin. Dës Saison fiert déi 35 Joer al Athletin fir eng Schwäizer Ekipp. Doduercher erhofft si sech eng weider sportlech Progressioun.





Extrait Fabienne Schaus



Duerch déi nei Ekipp huet si elo Ënnerstëtzung op de Coursen, déi lescht Jore war si nämlech ëmmer eleng ënnerwee. Elo sinn da Leit do, déi de Vëlo an d'Rei maachen, déi engem Fläschen an der Course reechen oder déi eng Massage virun der Course ubidden. Dat si Saachen, déi d'Lëtzebuergerin virdru guer net kannt huet an elo z'appreciéiere weess.

Fabienne Schaus / Reportage Rich Simon



D'Zil sinn d'Olympesch Spiller zu Tokyo, vun där praktesch all Sportler dreemt. De Wee dohinner ass awer keen einfachen. Am Mountainbike ass d'Qualifikatioun fir ee Sportler respektiv eng Sportlerin aus engem kleng Land ganz schwéier. Fir d'Fabienne Schaus gëtt et just eng Méiglechkeet, fir sech fir Tokyo ze qualifizéieren, wou just 38 Sportler ugeholl ginn. Et ginn d'Punkte vun den 3 beschten Athlete gezielt, ma d'Fabienne Schaus sammelt déi Punkte fir Lëtzebuerg eleng, dofir sinn d'Chancen awer quasi 0. Eenzeg Chance, déi dann nach bleift, leeft iwwert d'Weltmeeschterschaft.



Fir d'Qualifikatioun fir Tokyo ze packen, misst d'Fabienne Schaus op der Weltmeeschterschaft dëst Joer ongeféier op eng Plaz tëscht 20 a 25 fueren, wat net onrealistesch ass. Dëst Joer koum d'Lëtzebuergerin op déi 34 Plaz op der WM, dat an der Héicht an der Schwäiz. En Terrain, deen dem Fabienne Schaus net gutt louch. D'Chance ass do, et ass zwar e "One-Shot", wou et entweder klappt, oder net.



D'Fabienne Schaus ass och am Elite Kader vum COSL. D'Zesummenaarbecht tëscht der Athletin an dem Comité Olympique ass gutt. Och en vue vun Tokyo 2020. De Comité setzt sech fir hir Sportlerin an a gleeft och un hir Leeschtung.



An den nächsten Deeg ass d'Fabienne Schaus an engem Trainingslager op Lanzarote.