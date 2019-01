© AFP

E Sonndeg goung et op der 6. a leschter Etapp vum Tour Down Under iwwer hiwweleg 151 Kilometer vun McLaren Vale op Willunga Hill. Den Australier Richie Porte konnt sech zum Schluss knapp virum Wout Poels aus Holland an dem Daryl Impey aus Südafrika duerchsetzen.D'Schlussvictoire ass um Enn fir den Daryl Impey. Mat engem Réckstand vun 13 Sekonne gëtt de Richie Porte den Zweeten an déi drëtte Plaz ass fir de Wout Poels op 17 Sekonnen.1 Daryl Impey (RSA) Mitchelton - Scott 20:30:422 Richie Porte (Aus) Trek - Segafredo 0:00:133 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:174 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 0:00:195 Rohan Dennis (Aus) Bahrain - Merida 0:00:266 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:00:337 Michael Woods (Can) Team EF Education First 0:00:388 Ruben Guerreiro (Por) Team Katusha - Alpecin 0:00:409 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:4010 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:40