Sport: Am meeschte gelies

© Frank Elsen / RTL Télé Lëtzebuerg

Bei der Elite bei denkonnt sech den däitsche Sascha Weber déi éischte Plaz sécheren, dëst ganz knapp virum Tschech Emil Hekele. Drëtte gouf de Belsch Wietse Bosmans mat 29 Sekonne Retard op de Vainqueur.Beschte Lëtzebuerger war de Massimo Morabito op der 14. Plaz. Dem Vincent Dias dos Santos ass eng 18. Plaz duergaang, fir sech de Skoda Cross Cup ze sécheren.Bei denkonnt de Nicolas Kess de Skoda Cross Cup wannen.Bei denwar d'Puck Pieterse aus Holland déi Séiersten. D'Hollännerin hat bei der Arrivée eng Avance vu 36 Sekonne virum Helen Wyman aus Groussbritannien, dëst virum Niek van Alphen aus Holland, wat de Podium komplettéiere konnt. Aus Lëtzebuerger Siicht koum d'Elise Maes op déi 14. Plaz, wat um Enn awer d'Victoire am Skoda Cross Cup fir d'Lëtzebuergerin bedeite sollt.Bei dehuet sech de Belsch Yorben Lauryssen duerchgesat. Hien hat e Virsprong vun 9 Sekonnen op säi Landsmann Arno Baers an 19 Sekonnen op de Loïc Bettendorf. De Lëtzebuerger Champion gëtt domadder beschte Lëtzebuerger.Och beim leschte Cyclocross vun der Saison huet de Mathieu Kockelmann sech d'Victoire bei dengeséchert. De Lëtzebuerger Champion huet sech mat engem Virsprong vun 12 Sekonne virum Noé Ury an dem Alexandre Kess behaapt. De Kockelmann huet bis op de Cyclocross zu Konter dës Saison net manner wéi 13 Coursse gewonnen.Bescht Meedche war op en Neits d'Marie Schreiber. Hat hat sech och de leschte Weekend de Championstitel geséchert.

Christine Majerus zu Pont-Château

Bei der Victoire vum Marianne Vos koum d'Christine Majerus um Enn op déi enttäuschend 16. Plaz.