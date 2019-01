Vincent Dias dos Santos freet sech op d'Cyclocross-WM (29.01.2019) Bei den Dammen ass d'Christine Majerus mat um Depart. D'Course kënnt Dir live op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu kucken.

D'Christine Majerus huet an de leschte Woche bei de Courssen Héichten an Déifte kannt an doduerch däerf ee gespaant sinn op d'Lëtzebuergerin et fäerdeg bréngt, zu Bogense an Top-Form un den Depart ze goen. Fir ganz vir matzefueren brauch d'Christine Majerus awer dat néidegt Gléck op hirer Säit.E Sonndeg ass d'Christine Majerus nach zu Hoogerheide an Holland de Weltcup matgefuer. Um Enn war et déi gutt 10. Plaz. D'Generalprouf ass deemno gegléckt.Bei densi mam Vincent Dias dos Santos an dem Scott Thiltges zwee Lëtzebuerger mat dobäi. Fir de Lëtzebuerger Champion ass de Start bei enger WM eppes ganz Besonnesches an eng grouss Éier. Fir hie geet et drëm de roude Léiw esou gutt et geet ze vertrieden.D'FSCL huet bei dede Loïc Bettendorf, de Mik Esser an den Tom Paquet nominéiert a bei dendierfen den Nicolas Kess an de Felix Schreiber d'Lëtzebuerger Faarwe vertrieden.Samschdeg:11 Auer: Junioren13 Auer: U23-Hären15 Auer: DammenSonndeg:11 Auer: U23-Dammen15 Auer: Elite