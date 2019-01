Mat engem Retard vun 1 Minutt an 13 Sekonnen op d'Gewënnerin Lucina Brand aus Holland, schléisst d'Lëtzebuerger Championne déi lescht Course vum Weltcup op der 10. Plaz of. Um Podium stoungen nieft dem Lucina Brand nach d'Katherine Compton aus den USA an d'Marianne Vos aus Holland.Bei der U23 ass den Nicolas Kess op déi 40. Plaz komm a war domat beschte Lëtzebuerger. De Felix Schreiber ass kuerz drop als 45. an d'Zil komm.Bei de Junioren waren direkt 5 Lëtzebuerger am Asaz. Am Beschten huet do de Loic Bettendorf ofgeschnidden, deen et op déi 16. Plaz gepackt huet. Hannendrun hu sech den Tom Paquet (45.), Mick Esser (50.), Mats Wenzel (54.) an de Pablo Blatt placéiert.