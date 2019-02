© pressphoto.rtl.lu/Archiv

Um Podium stoungen nach déi zwee Belsch Witse Meeussen an de Ryan Cortjens. Si haten e Réckstand vun 20 respektiv 27 Sekonnen.



Beschte Lëtzebuerger gëtt de Loïc Bettendorff als 45. op 3 Minutten a 47 Sekonnen. Den Tom Paquet huet sech als 50. klasséiert an de Mik Esser als 58..

Um 13 Auer de Mëtteg ginn d'Espoiren op d'Streck geschéckt. Hei si mam Nicolas Kess an dem Felix Schreiber zwee Lëtzebuerger um Depart.



An dann um 15 Auer ass et un den Dammen. D'Course mat der Lëtzebuerger Championne, Christine Majerus, kënnt Dir live um 1. RTL op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu kucken.