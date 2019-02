© pressphoto (archiv)

Zu Bogense an Dänemark war um Sonndeg d'Course bei der Elite.dos Santos an Thiltges haten ee schwéiere Stand géint eng staark Konkurrenz an esou si si no 6 vun 12 Tier aus der Course geholl ginn. Op déi 50. Plaz koum de Scott Thiltges an op déi 52. de Vincent Dias dos Santos.De Mathieu Van der Poel huet vun Ufank un eng konzentréiert a stabil Leeschtung gewisen. An den Ufanksronnen hat de 24 Joer alen Hollänner nach Gesellschaft vun de Belsch Wout Van Aert, Toon Aerts a Michael Vanthourenhout, ma wat d'Coureuren der Ligne d'Arrivée méi no komm sinn, wat de Van der Poel méi Meteren u Virsprong erausfuere konnt.Dräi Tier viru Schluss hat den Hollänner ronn 30 Sekonnen Avance op den Zweeten an et huet no enger Victoire ausgesinn. Hannendrun hu sech de Van Aert an den Aerts ëm déi zweet Podiumsplaz gestridden. Um Enn sollt de Van der Poel sech fir déi zweete Kéier no 2015 den Titel vum Weltmeeschter souverän sécheren.Déi zweeten an drëtte Plaz hun de Van Aert an de Aerts ënnereneen ausgemaach. No enger Chute op de leschte Metere vum Aerts konnt schliisslech de Van Aert laanscht fueren a sech déi zweete Plaz kropen.