Um Donneschdeg gouf et op der 1. Etapp vun der Etoile de Bessèges no 145 Kilometer ee Massesprint ëm d'Victoire. De Fransous Bryan Coquard hat hei déi séierste Been a konnt sech virum Italiener Sacha Modolo an dem Fransous Pierre Barbier duerchsetzen. Den Alex Kirsch ass als 72. iwwert d'Arrivée gefuer, den Tom Wirtgen als 73. an de Ben Gastauer als 101. Alleguer an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner.

D'Klassement vun der Etapp:



1 COQUARD Bryan (FRA) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 3:16:42

2 MODOLO Sacha (ITA) EF Education First 0:00:00

3 BARBIER Pierre (FRA) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE 0:00:00

4 SARREAU Marc (FRA) GROUPAMA - FDJ 0:00:00

5 LAPORTE Christophe (FRA) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:00

6 VAN ASBROECK Tom (BEL) ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:00:00

7 DEHAES Kenny (BEL) WALLONIE BRUXELLES 0:00:00

8 JANS Roy (BEL) CORENDON - CIRCUS 0:00:00

9 VENTURINI Clement (FRA) AG2R LA MONDIALE 0:00:00

10 CAPIOT Amaury (BEL) SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:00:00

...

72 KIRSCH Alex (LUX) TREK - SEGAFREDO 0:00:00

73 WIRTGEN Tom (LUX) WALLONIE BRUXELLES 0:00:00

...

101 GASTAUER Ben (LUX) AG2R LA MONDIALE 0:00:00



De General no der 1. Etapp:



1 COQUARD Bryan (FRA) VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 3:16:32

2 MODOLO Sacha (ITA) EF Education First 0:00:04

3 BARBIER Pierre (FRA) NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE 0:00:06

4 MADOUAS Valentin (FRA) GROUPAMA - FDJ 0:00:07

5 DANIEL Maxime (FRA) team ARKEA - samsic 0:00:08

6 TRARIEUX Julien (FRA) DELKO MARSEILLE PROVENCE 0:00:09

7 SARREAU Marc (FRA) GROUPAMA - FDJ 0:00:10

8 LAPORTE Christophe (FRA) COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:10

9 VAN ASBROECK Tom (BEL) ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:00:10

10 DEHAES Kenny (BEL) WALLONIE BRUXELLES 0:00:10

...

73 KIRSCH Alex (LUX) TREK - SEGAFREDO 0:00:10

74 WIRTGEN Tom (LUX) WALLONIE BRUXELLES 0:00:10

...

102 GASTAUER Ben (LUX) AG2R LA MONDIALE 0:00:10