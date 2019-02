Am Cyclissem huet de Fransous Christophe Laporte e Freideg déi zweeten Etapp vun der Etoile de Bessèges am Sprint gewonnen.

© pressphoto (Archiv)

Op der zweeter Etapp vun der Etoile de Bessèges sinn no 157 Kilometer tëscht Saint-Geniès-de-Malgoirès a La Calmette de Fransous Clément Venturini an de Belsch Enzo Wouters op d'Plazen 2 an 3 gefuer.



Den Tom Wirtgen, de Ben Gastauer an den Alex Kirsch sinn an der selwechter Zäit als 73., 105. respektiv 116. iwwer d'Arrivée gefuer.

Neie Leader am General ass de Christophe Laporte. Zäitgläich mam Fransous läit de Bryan Coquard aus Frankräich op der 2. Plaz. Déi 3 Lëtzebuerger hunn am General ee Retard vun 10 Sekonnen.



D'Klassement vun der 2. Etapp:



1 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 3:30:59

2 Clément Venturini (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:00

3 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 0:00:00

4 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 0:00:00

5 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 0:00:00

6 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:00:00

7 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:00

8 Bram Welten (Ned) Team Arkea - Samsic 0:00:00

9 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:00:00

10 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 0:00:00

...

73 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:00:00

...

105 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 0:00:00

...

116 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:00:00



De General no der 2. Etapp:



1 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 6:47:31

2 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:00

3 Jérôme Cousin (Fra) Direct Energie 0:00:03

4 Clément Venturini (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:04

5 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 0:00:04

6 Pierre Barbier (Fra) Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole 0:00:06

7 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 0:00:06

8 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:06

9 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 0:00:07

10 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:07

...

77 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:00:10

...

99 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:00:10

...

107 Ben Gastauer (Lux) Ag2r La Mondiale 0:00:10