© RTL Télé Lëtzebuerg

Am Cyclissem huet den Fransous Marc Sarreau déi 3. Etapp vun der Etoile de Bessèges iwwer 158,2 km am Sprint gewonnen. Den Tom Wirtgen (57) an de Ben Gastauer (59) sinn an der nämlechter wéi de Gewënner am Peloton iwwert d'Arrivée gefuer. Den Alex Kirsch huet als 91. iwwer 5 Minutte verluer.

Am General bleift de Fransous Christophe Laport virun der leschter Etapp weider un der Spëtzt.

Den Tom Wirtgen an de Ben Gastauer leie mat engem Réckstand vu 16 Sekonnen op de Plazen 56 an 68. Den Alex Kirsch ass den 89. op iwwer 5 Minutten.



Klassement vun der Etapp

1 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 3:26:31

2 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:00

3 Mikel Aristi Gardoki (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:00

4 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 0:00:00

5 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:00

6 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:00

7 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 0:00:00

8 Clément Venturini (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:00

9 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:00

10 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:00:00



Generalklassement

1 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 10:13:56

2 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:05

3 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 0:00:06

4 Jérôme Cousin (Fra) Direct Energie 0:00:09

5 Clément Venturini (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:10

6 Mikel Aristi Gardoki (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:12

7 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:12

8 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 0:00:13

9 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 0:00:13

10 Yoann Paillot (Fra) St Michel - Auber 93 0:00:13