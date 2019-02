Beschte Lëtzebuerger am Zäitfueren war den Tom Wirtgen op der 36. Plaz. Am General kënnt den Tom Wirtgen op déi 31.Plaz, de Ben Gastauer gouf de 44.

Bei der leschter Etapp vun der Etoile de Bessèges am Zäitfueren ka sech de Christoph Laporte duerchsetzen, dëst mat enger Avance vun 48 Honnertstel virum Tobias Ludvigsson.Beschte Lëtzebuerger war den Tom Wirtgen op der 36. Plaz mat engem Réckstand vun 58 Sekonnen an 91 Honnertstel.Am General war et och de Fransous Christoph Laporte, dee sech d'Victoire séchere konnt. Um Enn hat hien 16 Sekonnt Virsprong op de Ludvigsson.

4. Etapp:

1 LAPORTE Christophe (Cofidis, Solutions Credits) 0:15:39,122 LUDVIGSSON Tobias (Groupama - Fdj) 0:00:00,483 JANSSENS Jimmy (Corendon - Circus) 0:00:13,054 MOLLEMA Bauke (Trek - Segafredo) 0:00:13,385 VANMARCKE Sep (Ef Education First) 0:00:18,736 LANGEVELD Sebastian (Ef Education First) 0:00:20,327 PAILLOT Yoann (St Michel - Auber 93) 0:00:22,928 FELLINE Fabio (Trek - Segafredo) 0:00:30,289 MADOUAS Valentin (Groupama - Fdj) 0:00:30,2910 LIETAER Eliot (Wallonie Bruxelles) 0:00:32,17...36 WIRTGEN Tom (Wallonie Bruxelles) 0:00:58,9141 KIRSCH Alex (Trek - Segafredo) 0:01:01,8655 GASTAUER Ben (Ag2r La Mondiale) 0:01:10,02

General: