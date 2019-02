Déi 5. a leschten Etapp gouf am Sprint vum Dylan Groenewegen gewonnen. De Michel Ries gouf am General de 77. op 10 Minutten a 19 Sekonnen.

Bei der Volta Valenciana, déi um Sonndeg no 5 Etappen op en Enn gaange war, konnt sech den Ion Izaguirre Insausti d'Victoire vum Tour sécheren. Um Enn hat de Spuenier eng Avance vu 7 Sekonnen op den Alejandro Valverde. Aus Lëtzebuerger Siicht koum de Michel Ries um Enn op déi 77. Plaz mat engem Réckstand vun 10 Minutten a 19 Sekonnen.Bei der leschter Etapp um Sonndeg konnt sech den Dylan Groenewegen duerchsetzen, dëst am Sprint virum Alexander Kristoff aus Norwegen. De Michel Ries gouf hei den 119., zäitgläich mam Vainqueur.

5. Etapp:

1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma 1:50:172 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:003 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:004 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 0:00:005 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:006 Michele Gazzoli (Ita) Kometa Cycling Team 0:00:007 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:00:008 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Merida 0:00:009 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 0:00:0010 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizane 0:00:00...119 Michel Ries (Lux) Kometa Cycling Team 0:00:00

General: