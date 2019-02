En Dënschdeg stoung beim Optakt vum Tour duerch Kolumbien een Ekippenzäitfueren iwwer 14 km um Programm. Gewonnen huet d'Etapp d'Ekipp EF Education First.

© pressphoto (Archiv)

Mam Start vum Tour duerch Kolumbien huet de Bob Jungels en Dënschdeg seng Saison offiziell lancéiert. Op der 1. Etapp stoung een Ekippenzäitfueren iwwer 14 Kilometer zu Medellin um Programm. Fir de Lëtzebuerger a seng Co-Equipiere vun Deceuninck-Quick-Step ass um Enn déi zweete Plaz erausgesprongen. Op der Arrivée hate si e Réckstand vun 8 Sekonnen op d'Gewënnerekipp EF Education First mat ënnert anerem dem Rigoberto Uran, dem Daniel Martinez an dem Taylor Phinney.Am General läit de Rigoberto Uran a Féierung. De Bob Jungels ass de 5. op 8 Sekonnen.Fir Deceuninck-Quick-Step sinn nieft dem Bob Jungels nach den Alvaro Hodeg, de Julian Alaphilippe, de Petr Vakoc, de Maximiliano Richeze an den Iljo Keisse um Depart.

D'Resultat vun der Etapp

1 EF EDUCATION FIRST 0:15:06,792 DECEUNINCK-QUICK-STEP 0:00:07,653 TEAM SKY 0:00:09,384 ASTANA PRO TEAM 0:00:21,205 UAE TEAM EMIRATES 0:00:34,606 TEAM MEDELLIN 0:00:40,147 MOVISTAR TEAM 0:00:44,168 EPM 0:00:52,009 COLDEPORTES BICI STRONGMAN 0:00:52,4810 TEAM MANZANA POSTOBON 0:00:53,98

