Op der 2. Etapp am Tour duerch Kolumbien huet sech den Alvaro Hodeg vun Deceuninck-Quick-Step am Sprint d'Victoire geséchert.

© twitter/Tour of Colombia

Iwwer 150 flaach Kilometer ass et e Mëttwoch op der zweeter Etapp am Tour duerch Kolumbien vu La Ceja op La Ceja gaangen. Zum Schluss gouf et ee Massesprint bei deem sech de Kolumbianer Alvaro Hodeg virum Est Martin Laas an dem Kolumbianer Juan Benavides behaapt huet.Am General ass den Alvaro Hodeg den neie Leader.De Bob Jungels fiert e Mëttwoch als 85 an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner iwwer d'Linn a geet en Donneschdeg mam Rosa Maillot op senge Schëlleren an déi 3. Etapp. De Lëtzebuerger läit hei nämlech un der Spëtzt.

D'Klassement vun der Etapp

1 Hodeg Álvaro José Deceuninck - Quick Step 3:21:402 Laas Martin Team Illuminate --3 Molano Juan Sebastián UAE-Team Emirates --4 Räim Mihkel Israel Cycling Academy --5 Richeze Maximiliano Deceuninck - Quick Step --6 Pacioni Luca Neri Sottoli - Selle Italia - KTM --7 Cima Imerio Nippo Vini Fantini Faizanè --8 Simion Paolo Bardiani - CSF --9 Bernal Egan Team Sky --10 Narváez Jhonatan Team Sky --

De General



1 Hodeg Álvaro José Deceuninck - Quick Step 3 3:36:432 Urán Rigoberto EF Education First Pro Cycling Team 0:023 Martínez Daniel Felipe EF Education First Pro Cycling Team --4 Craddock Lawson EF Education First Pro Cycling Team --5 Richeze Maximiliano Deceuninck - Quick Step 0:106 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step --7 Jungels Bob Deceuninck - Quick Step --8 Narváez Jhonatan Team Sky 0:129 Bernal Egan Team Sky --10 Sosa Iván Ramiro Team Sky --